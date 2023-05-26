Одним из условий для участия в международных соревнованиях для россиян стало то, что они не должны иметь отношения к российской армии или другим силовым структурам. Но для россиян вполне понятное условие стало лишь дополнительной причиной прибегнуть к манипуляциям и обману. Хотя не всем так повезло.

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Мария Ласицкене специализируется на прыжках в высоту. Она олимпийская чемпионка Токио-2020. И планировала и дальше выступать на международных турнирах. Но не сложилось.

Мария Ласицкене (девичья фамилия Кучина) входит в структуру российской армии. И получила много наград, в том числе военных, за время своей международной карьеры. А в 2020 году она получила звание капитана российской армии.



Министр обороны России Сергей Шойгу и Мария Ласицкене во время торжеств / фото цска

Еще одна позорная страница ее биографии – в 2018 году она была доверенным лицом российского диктатора Владимира Путина во время так называемых выборов президента России.

Стоит напомнить, что во время Олимпиады-2020 в Токио Ласицкене сумела обойти украинку Ярославу Магучих. А после оглашения результатов – решила обняться с украинкой. При этом это было в 2021 году, еще до полномасштабного вторжения России в Украину. Но к тому времени уже продолжалась оккупация Крыма и восточных регионов Украины. Уже после начала полномасштабного вторжения российские спортсмены не поддержали украинцев. Ласицкене впоследствии написала письмо в МОК, где решила пожаловаться на отстранение от соревнований. А после этого даже написала Магучих. Однако украинка решила не отвечать на это сообщение.

Учитывая, что отказываться от связей с российской армией Ласицкене так и не захотела, то на международные соревнования ее и дальше не допускают. И когда она решила об этом рассказать российским журналистам, то разрыдалась.

"Моя международная карьера закончена. Все давно решено, что бы мы ни делали, думаю, нас там не ждут. У меня нет никаких надежд, просто я не готова еще заканчивать карьеру", – жаловалась Мария Ласицкене.

Видео рыдания Ласицкене из-за недопуска к соревнованиям

Видео с этими "крокодиловыми слезами" выложил в твиттере ее муж Владас Лацискас. И набросился с обвинениями в сторону президента World Athletics Себастьяна Коу и президента European Athletics Добромира Карамаринова.

Правда, в комментариях под постом сам Владас Лацискас получил шквал критики, в том числе от украинцев. Там ему напомнили о том, что в Украине из-за действий российской армии, к которой принадлежит и его жена, люди плачут каждый день гораздо больше. И выложили фото разрушений, нанесенных российской армией в Украине, в том числе спортивной инфраструктуре. А также о том, сколько украинских спортсменов погибли за время войны – они уже не смогут ни тренироваться, ни соревноваться. В отличие от капитана российской армии Марии Ласицкене, плачущей по пропущенным турнирам, но не за убитыми людьми.