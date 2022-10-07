В начале июня россиянка написала письмо главе МОК Томасу Баху, где обвинила его в трусости. Украинские атлеты сразу же начали комментировать бессмысленные оправдания представительницы России.

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Магучих: Она думала, что ее слова в начале войны нам никак не помогут

По словам Ярославы, Ласицкене написала ей после чемпионата мира Юджини, через пять месяцев после начала войны.

"Честно говоря, ее письмо – это был полный кринж. И тогда Юлия Левченко правильно написала , что вы не выступаете, потому что вы – русские, а нас убивают, потому что мы – украинцы. Это слова Юлии, и она правильно написала.

Сама Ласицкене нам ничего не писала. Только после чемпионата мира она написала мне и Ире Геращенко, что ей жалко, она думала, что ее слова в начале войны нам никак не помогут.

Честно, это выглядело так: я могла бы написать, но ничего не написала, потому пишу сейчас. И это после того, как все СМИ и все украинские спортсмены рассказывали, что происходит, вот такая реакция... Так что это было кринжово", – рассказала Магучих.

Ярослава не стала соответствовать русской легкоатлетке.

Ничего не ответила, честно говоря. Потому что вообще не вижу в этом смысла. Даже чисто по-человечески, если ты боишься что-то выражать публично, потому что это твои деньги, то напиши в личные сообщения. А здесь – ничего. Но это их дело. Мы будем двигаться дальше к нашей победе, а россияне уже откатились назад,

– добавила Ярослава.

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