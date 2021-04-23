Казалось бы, легче всего избежать субъективного подхода в тех видах спорта, где лучший определяется по времени. Кто быстрее – тот выше. Однако и там все, оказывается, не так однозначно. Самый свежий пример – гребля на байдарках. 12 апреля в Днепре состоялся Кубок Украины памяти олимпийской чемпионки Юлии Рябчинской, по результатам которого тренеры должны были определить участников Олимпиады в Токио. В тех четырех видах, в которых наша страна имеет лицензии. В гребле на байдарках таких две – в двойке и четверке на 500 метров среди женщин.

Достоин внимания Закон о меценатстве в спорте – государственный или антигосударственный?

Согласно тренерскому решению, в основной состав команды попадали пять лучших девушек по сумме двух индивидуальных заездов Кубка Украины на дистанциях 200 и 500 метров. Спортсменка, занявшая шестое место, оставалась в резерве. На Играх в обеих экипажах будет представлена лучшая из пятерки, а остальных представительниц в двойке и четверке будет определять тренерский штаб.

По итогам соревнований лучшую сумму показала чемпионка Европейских игр-2019 волынянка Мария Повх. Второй на Игры квалифицировалась бронзовый призер Евроигр-2015 Анастасия Тодорова. Третьей – Людмила Куклиновская, выигравшая Европейские игры-2019 в Минске в экипаже-двойке вместе с Повх. Самой большой сенсацией стало четвертое место Юлии Юрийчук из Умани. Пятой стала бронзовая призерка чемпионата мира-2018 Мария Кичасова-Скорик, а ее землячка из Полтавы, 23-летняя Диана Танько с шестым временем соответственно вынуждена удовлетвориться ролью резервистки.

Однако на деле ситуация оказалась не столь однозначной. Тренеры Дианы Танько подчеркивают, что время, которое судьи внесли в протокол Кубка Украины, не имеет ничего общего с реальными показателями их подопечной. И руководствуются при этом не скрытыми для обывателя данными, а видеодоказательствами – Кубок Украины транслировался в прямом эфире на телеканале XSport.

Согласно протокольным данным, Кичасова-Скорик по сумме двух заездов опередила Танько на 0,81 секунды. Однако из видео, которое покадрово разобрано специалистами, можно заметить, что на 500-метровке Диана, финишировав на пятом месте, опередила Марию на 1,3 секунды. А на 200-метровке Кичасова-Скорик выиграла у Танько на 0,7 секунды на 200 метров, впрочем, в официальных протоколах указали преимущество Кичасовой-Скорик над Танько в 2,41 секунды. По подсчетам судейской коллегии по сумме двух дистанций Кичасова-Скорик выиграла 0,81 секунды у Танько, хотя на самом деле Танько выиграла у Кичасовой 0,51 секунды.

Пошаговый видеоанализ

Снять противоречия могло бы видео с финишного створа, которое у организаторов соревнований – Федерации по гребле на байдарках и каноэ, вероятно, есть. Но его предоставлять заинтересованным сторонам или распространять публично не спешат. Поэтому, собственно, Диана Танько и ее тренеры решили обратиться к известному спортивному юристу Юрию Юрченко и отстаивать свои права в суде.

Для меня все спортсмены равны. Я тренирую и Марию, и Диану, и Тодорову, и Куклиновскую, пять лет тренировал Повх. От меня результаты Кубка Украины не зависят. Все вопросы к судейской бригаде. Есть регламент соревнований, в котором указаны критерии фиксации времени, регламент утверждения заездов. За этим следят судьи. Также не ко мне вопрос, почему нет видео с финишного створа. Это не мои функции. В Кубке Украины Национальной сборной вообще нет. Есть отдельно взятые спортсмены, которые через эти соревнования отбираются и лишь потом попадают ко мне. Я принимаю команду, которая определяется согласно системе отбора. Когда моим мнением поинтересуются, я его выскажу,

– утверждает главный тренер женской сборной Украины по гребле на байдарках Алексей Семыкин.

Заметим, что фамилия Кичасовой фигурировала пять лет назад в скандале времен отбора на Олимпиаду-2016 в Рио-де-Жанейро. Накануне той Олимпиады тоже вспыхнул конфликт, поскольку Марию собирались включить в состав команды вопреки спортивному принципу, вместо винничанки Светланы Ахадовой, которая заслужила место в экипаже четверки в соответствии с критериями отбора. По информации наших источников, уступил тогда тренер сборной лишь после того, как за Ахадову вступился лично тогдашний премьер-министр Украины, бывший мэр Винницы Владимир Гройсман.

После того Светлану оставили в покое, а Кичасову пытались ввести в команду вместо Марии Повх, которая в одиночке стала на отборочных соревнованиях второй. Такое решение тренерский штаб мотивировал тем, что Повх якобы некомандных игрок, хотя именно Мария принесла Украине больше всего медалей и получила их именно в экипажах. И пока велись дебаты по комплектации четверки, экипаж не смог полноценно подготовиться и на Олимпиаде-2016 стал четвертым. А медаль выглядела вполне реальной.

Теперь, за три месяца до старта новых Игр история повторяется. При этом Диана Танько, несмотря на юный возраст, мириться с ролью резервистки не собирается и будет отстаивать свои права до конца. Ведь спортивный век короткий и никто не может гарантировать, что удастся пробиться на следующую Олимпиаду...

От редакции. Сайт 24 канала готов выслушать и опубликовать точки зрения упомянутых в материале персон, а также всех причастных к ситуации.