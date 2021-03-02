Левый защитник Александр Зинченко не перестает удивлять в составе Манчестер Сити. Игрок не только все чаще выходит в стартовом составе, но и отмечается на тренировках.

Манчестер Сити уже активно готовится к дерби против МЮ, которое состоится 7 марта. В общей группе тренируется и украинец Александр Зинченко. Интересно Коваленко упустил еще один шанс дебютировать за Аталанту: причина Невероятная техника 24-летний футболист сборной Украины удивил одноклубников роскошным трюком. Зинченко раскрутил мяч и набивал на голове, жонглируя им в воздухе. В МанСити были поражены таким мастерством украинского защитника и выложили видео с Александром в своих соцсетях. В этом сезоне Александр сыграл 18 матчей, в которых однажды ассистировал на партнера по команде. Последний раз Зинченко выходил на поле в прошлом туре АПЛ в матче против Вест Хэма. "Горожане" праздновали успех 2:1, а украинец провел всю встречу на поле. Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Manchester City (@mancity)