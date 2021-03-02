Лівий захисник Олександр Зінченко не перестає дивувати у складі Манчестер Сіті. Гравець не лише все частіше виходить у стартовому складі, а й відзначається на тренуваннях.

Манчестер Сіті вже активно готується до дербі проти МЮ, яке відбудеться 7 березня. У загальній групі тренується й українець Олександр Зінченко. Цікаво Коваленко втратив ще один шанс дебютувати за Аталанту: причина Неймовірна техніка 24-річний футболіст збірної України здивував одноклубників розкішним трюком. Зінченко розкрутив м'яч та набивав на голові, жонглюючи ним у повітрі. У МанСіті були вражені такою майстерністю українського захисника та виклали відео з Олександром у своїх соцмережах. У цьому сезоні Олександр зіграв 18 матчів, у яких одного разу асистував на партнера по команді. Востаннє Зінченко виходив на поле у минулому турі АПЛ у матчі проти Вест Хема. "Містяни" святкували успіх 2:1, а українець провів всю зустріч на полі. Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Manchester City (@mancity)