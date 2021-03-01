Украинский полузащитник Аталанты Виктор Коваленко работал отдельно от общей группы во время тренировки.

1 марта подопечные Джан Пьеро Гасперини начали подготовку к поединку 25 тура Серии А против Кротоне. Наставник Аталанты подготовил разную нагрузку для своих футболистов.

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Команда тренировалась в двух группах: упражнения для тех, кто играл против Сампдории, матч против молодежи для других. Отмечается, что Коваленко, Ламмерс, Шутало и Сапата работали индивидуально, а травмированный Хатебур даже не вышел на занятия.

Напомним. Аталанта на выезде обыграла Сампдорию со счетом 2:0. Один из голов записал на свой счет Руслан Малиновский.

Что известно о карьере Коваленко

Виктор – воспитанник академии Шахтера. Коваленко прошел все ступени и был лидером команды U19, которая играла в финале Юношеской лиги УЕФА-2015.

В составе сборной Украины U20 Виктор принимал участие в чемпионате мира и с 5 голами стал лучшим бомбардиром турнира, получив "Золотую бутсу".

Коваленко дебютировал за Шахтер в сезоне-2014/15. Вместе с "горняками" он стал обладателем 10 трофеев: по 4 раза выигрывал чемпионат и Кубок, дважды – Суперкубок Украины.





Достижения Виктора Коваленко / Инфографика Спорт 24