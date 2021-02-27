Украинское дерби: Зинченко помог МанСити победить Вест Хэм Ярмоленко
В рамках 26-го тура английской Премьер-лиги Манчестер Сити переиграл лондонский Вест Хэм – 2:1.
Источник:24 канал
Манчестер Сити – Вест Хэм 2:1
Голы: Диас, 30, Стоунз, 68 – Антонио, 43
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В первом тайме команды обменялись голами. На 30-й минуте Диас вывел хозяев вперед. А перед перерывом нападающий лондонцев Антонио счет сравнял. На 68-й минуте Стоунз забил второй мяч МанСити и принес команде Гвардиолы победу 2:1.
Украинский полузащитник МанСити Александр Зинченко отыграл весь матч. А вот хавбек Вест Хэма Андрей Ярмоленко до сих пор вне заявки из-за травмы.
- Команда Хосепа Гвардиолы не проигрывает уже в 18 матчах подряд. В последний раз "горожане" уступали в ноябре Тоттенхэму (0:2).
- Манчестер Сити уверенно лидирует в АПЛ, в то время как Вест Хэм занимает четвертую позицию.
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