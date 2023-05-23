10 июня в турецком Стамбуле Манчестер Сити и Интер сойдутся в адском сражении за кубок ЛЧ. Поединок рассудит польская бригада арбитров, которую возглавит 42-летний Шимон Марциняк.

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Польский судья снова получил право судить решающий поединок за трофей. В 2022 году Марциняк отсудил финал чемпионата мира в Катаре, в котором Аргентина в серии пенальти победила Францию.

Его ассистентами снова будут Павел Сокольницкий и Томаш Листкевич. Четвертым арбитром вне футбольного поля будет Иштван Ковач.

За VAR будет отвечать Томаш Квятковски и его ассистент – Бартош Франковский. Все из Польши.

Отметим, что в финал Марциняк уже обслуживал матчи обеих команд. Поляк работал на ответном матче 1/8 финала ЛЧ Интера против Порта, в котором была расписана нулевая мировая. И ответный матч полуфинала ЛЧ, в котором МанСити сенсационно разгромило дома Реал 4:0.

Если команда Гвардиолы в 1/2 финала выбила из Лиги чемпионов Реал, то Интер в полуфинальных поединках смог пройти Милан - 0:2 и 1:0, оба раза торжествовали "нерадзурри".

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