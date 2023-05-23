10 червня у турецькому Стамбулі Манчестер Сіті та Інтер зійдуться у пекельній битві за кубок ЛЧ. Поєдинок розсудить польська бригада арбітрів, яку очолюватиме 42-річний Шимон Марциняк.
До теми Інтер та Манчестер Сіті зіграють у фіналі Ліги чемпіонів 2023
Дежавю з чемпіонатом світу-2022
Польський суддя знову отримав право судити вирішальний поєдинок за трофей. У 2022-му році Марциняк відсудив фінал чемпіонату світу у Катарі, у якому Аргентина у серії пенальті перемогла Францію.
Його асистентами знову будуть Павел Сокольніцкі та Томаш Лісткевич. Четвертим арбітром за межами футбольного поля буде Іштван Ковач.
За VAR відповідатиме Томаш Квятковскі та його асистент – Бартош Франковскі. Усі з Польщі.
Відзначимо, що до фіналу Марциняк вже обслуговував матчі обидвох команд. Поляк працював на матчі-відповіді 1/8 фіналу ЛЧ Інтера проти Порту, у якому була розписана нульова мирова. Та матч-відповідь півфіналу ЛЧ, у якому МанСіті сенсаційно розгромило вдома Реал 4:0.
Якщо команда Гвардіоли в 1/2 фіналу вибила з Ліги чемпіонів Реал, то Інтер у півфінальних поєдинках зміг пройти Мілан – 0:2 та 1:0, обидва рази тріумфували "нерадзуррі".
Що відомо про головного арбітра фіналу Ліги чемпіонів
- Шимон Марциняк – 42-річний арбітр із польського міста Плоцк.
- Із 2008-го року обслуговував матчі польської Екстракляси, а з 2011-го став арбітром ФІФА.
- У жовтні 2012 року дебютував на міжнародному рівні у груповому раунді Ліги Європи.
- Судив Марциняк на молодіжному Євр-2015, а вже у 2016-му працював на поєдинках дорослого чемпіонату Європи з футболу.
- Вже має у своєму доробку понад три десятки відпрацьованих матчів у Лізі чемпіонів.