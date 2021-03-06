Манчестер Сіті не планує відпускати лівого захисника з України Олександра Зінченка. У клубі вже готують нову угоду з кращими умовами для футболіста.

Головний наставник "містян" Пеп Гвардіола задоволений тією роботою, яку виконує Олександр Зінченко у команді. Футболіст вже влітку зможе продовжити свою угоду з англійським грандом.

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Новий контракт для Зінченка

Англійці вже готують ногу угоду для українця із значно кращими фінансовими умовами. Зараз зарплата лідера збірної України в АПЛ складає близько 20 тисяч фунтів на тиждень. Підписавши новий контракт зарплатня футболіста збільшиться до 90 тисяч за сім днів. Цікаво, що зараз такі гроші отримують його одноклубники Габріель Жезус та Бенджамін Менді.

За даними спеціалізованого порталу Transfermarkt, контракт Зінченка з МанСіті спливає у кінця червня 2024 року.

Ймовірно, що команду швидше за все покине французький конкурент Зінченка. МанСіті готовий відпустити українця лише за 40 мільйонів євро.