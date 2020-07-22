В Англии до последнего идет борьба за право выступить в Лиге чемпионов. Пока себе участие в турнире точно гарантировали "Ливерпуль" (как чемпион) и "Манчестер Сити". На еще два места претендуют "Челси", "Лестер" и "Манчестер Юнайтед".

Но последним туром в АПЛ спор относительно места в Лиге чемпионов может и не решиться, пишет 24 канал. Поэтому команды могут сыграть дополнительный матч, в котором и решится судьба заветной путевки в ЛЧ. Сыграть в плей-офф могут "Лестер" и "Манчестер Юнайтед".

Вот так: "Вест Хэм" включил Ярмоленко в список футболистов на продажу

При каких условиях это произойдет

Для того, чтобы "Лестер" и "Манчестер Юнайтед" в дополнительном матче определили обладателя четвертого места в турнирной таблице (а значит и участника Лиги чемпионов), нужно, чтобы сложилось несколько факторов.

Для начала стоит отметить, чтоу обеих команд одинаковое количество очков и разница забитых-пропущенных голов. Однако МЮ сыграл на один матч меньше – команду ожидает игра в "Вест Хэмом" 22 июля. Несмотря на это, пока "Лестер" находится на четвертом месте. Ведь при равном количестве очков и разнице забитых мячей в АПЛ следующим учитывают количество забитых мячей. Здесь показатели в пользу "Лестера" – 67 против 63 в МЮ.

Поэтому для матча плей-офф следует:

чтобы "Манчестер Юнайтед" победил "Вест Хэм" с разницей в два гола, но забив не меньше пяти голов (5:3, 6:4, 7:5 и так далее),

чтобы "Лестер" в последнем туре обыграл "МанЮнайтед" с минимальным счетом (1:0, 2:1, 3:2 и так далее).

При таких раскладах, у обеих команд по 65 очков, разница мячей останется одинаковой (+29), как и количество забитых и пропущенных.

При таких условиях в силу вступает четвертое правило – матч плей-офф, который и определит команду, которая займет четвертое место. Сам матч должен тогда состояться на нейтральном поле.