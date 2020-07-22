В Англії до останнього триває боротьба за право виступити в Лізі чемпіонів. Поки собі участь ув турнірі точно гарантували "Ліверпуль" (як чемпіон) та "Манчестер Сіті". На ще два місця претендують "Челсі", "Лестер" та "Манчестер Юнайтед".

І останнім туром в АПЛ суперечка щодо місця в Лізі чемпіонів може і не вирішитися, пише 24 канал. Тож команди можуть зіграти додатковий матч, в якому і вирішиться доля завітної путівки в ЛЧ. Зіграти в плей-офф можуть "Лестер" та "Манчестер Юнайтед".

Оце так: "Вест Хем" включив Ярмоленка у список футболістів на продаж

За яких умов це станеться

Для того, щоб "Лестер" та "Манчестер Юнайтед" в додатковому матчі визначили володаря четвертого місця в турнірній таблиці (а відтак і учасника Ліги чемпіонів), треба, щоб склалося декілька факторів.

Для початку варто відзначити, що в обох команди однакова кількість очок та різниця забитих-пропущених голів. Однак МЮ зіграв на один матч менше – на команду очікує гра в "Вест Хемом" 22 липня. Попри це, поки "Лестер" перебуває на четвертому місці. Адже за рівної кількості очок та різниці забитих м'ячів в АПЛ наступним враховують кількість забитих м'ячів. Тут показники на користь "Лестера" – 67 проти 63 в МЮ.

Тож для матчу плей-офф слід:

щоб "Манчестер Юнайтед" переміг "Вест Хем" з різницею у два голи, але забивши не менше п'яти голів (5:3, 6:4, 7:5 і так далі),

щоб "Лестер" в останньому турі обіграв "МанЮнайтед" з мінімальним рахунком (1:0, 2:1, 3:2 і так далі).

За таких розкладів, в обох команд буде по 65 очок, різниця м'ячів залишиться однаковою (+29), як і кількість забитих та пропущених.

За таких умов в силу вступає четверте правило – матч плей-офф, який і визначить команду, яка посяде четверте місце. Сам матч повинен тоді відбутися на нейтральному полі.