Скандальний інцидент стався у роздягальні Баварії після поразки від Манчестер Сіті (3:0) у Лізі чемпіонів. Садіо Мане на емоціях розбив губу своєму одноклубнику Лерою Сане.

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За що Мане отримав серйозне покарання. Хоча мова йшла аж до розірвання контракту, але все залишилось лише на рівні чуток. Баварія відсторонила його від матчу проти Хоффенхайма, у якому мюнхенці розписали мирову 1:1, та виписали штраф у розмірі 500 тисяч євро.

Однак Bild повідомив дещо оновлену суму, якою оштрафували Садіо. Сенегальський футболіст повинен заплатити за свою нестриманість 300 тисяч євро.

Цікаво! Це найбільший штраф в історії Баварії, який отримував футболіст. До цього цим володарем антирекорду був Франк Рібері, який заплатив за бійку з Ар'єном Роббеном 50 тисяч євро.

Хоча за його контрактом мюнхенський клуб міг спокійно оштрафувати Мане на суму 2 мільйони євро. А це місячна зарплата сенегальця. Але боси Баварії були дещо поблажливі до Садіо, у якого нещодавно померла тітка.

Цікаво, що першим конфлікт розпочав якраз не Мане, а Сане. Лерой назвав партнера по команді "чорним лайном". Після чого й спалахнула бійка між футболістами Баварії.

Після цього інциденту Садіо не збирається шукати собі новий клуб. За Баварію сенегалець виступає із липня 2022 року. За мюнхенський колектив вже провів 32 матчі, у яких відзначився 11 голами та 5 асистами. Контракт лівого вінгера з Баварією розрахований до 30 червня 2025 року.

До слова. 19 квітня Баварія прийме МанСіті у рамках матчу-відповіді чвертьфіналу Ліги чемпіонів. Початок зустрічі о 22:00 (за Києвом).