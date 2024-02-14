Гости одержали уверенную победу со счетом 1:3. Эта триумф стал историческим для команды Пепа Гвардиолы.

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Невероятные серии Манчестер Сити

"Горожане" установили сразу два рекорда в самом престижном европейском клубном турнире. Победа над датчанами стала девятой подряд в Лиге чемпионов для Манчестер Сити, что является лучшим показателем в истории для действующего чемпиона АПЛ.

Кроме личного, они также побили абсолютный рекорд турнира. Манчестер Сити – первый в истории Лиги чемпионов клуб, которому удалось забить 3 или больше мячей в семи матчах подряд.

Манчестер Сити 3:1 Црвена Звезда

Лейпциг 1:3 Манчестер Сити

Янг Бойз 1:3 Манчестер Сити

Манчестер Сити 3:0 Янг Бойз

Манчестер Сити 3:2 Лейпциг

Црвена Звезда 2:3 Манчестер Сити

Копенгаген 1:3 Манчестер Сити

Отметим, что подопечные Гвардиолы в Лиге чемпионов имеют невероятную 20-матчевую беспроигрышную серию. Последний раз они уступали в турнире в полуфинале сезона-2021/2022, когда в дополнительное время проиграли будущему триумфатору Реалу. В кампании-2022/2023 манчестерский коллектив взял титул, не потерпев ни одного поражения.

Справка. Ответный матч Манчестер Сити – Копенгаген состоится 6 марта, стартовый свисток прозвучит в 22:00.