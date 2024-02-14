Гості здобули впевнену перемогу з рахунком 1:3. Ця звитяга стала історичною для команди Пепа Гвардіоли.
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Неймовірні серії Манчестер Сіті
"Містяни" встановили одразу два рекорди в найпрестижнішому європейському клубному турнірі. Перемога над данцями стала дев'ятою поспіль у Лізі чемпіонів для Манчестер Сіті, що є найкращим показником в історії для чинного чемпіона АПЛ.
Окрім особистого, вони також побили абсолютний рекорд турніру. Манчестер Сіті – перший в історії Ліги чемпіонів клуб, якому вдалося забити 3 або більше м'ячів в семи матчах поспіль.
- Манчестер Сіті 3:1 Црвена Звезда
- Лейпциг 1:3 Манчестер Сіті
- Янг Бойз 1:3 Манчестер Сіті
- Манчестер Сіті 3:0 Янг Бойз
- Манчестер Сіті 3:2 Лейпциг
- Црвена Звезда 2:3 Манчестер Сіті
- Копенгаген 1:3 Манчестер Сіті
Зазначимо, що підопічні Гвардіоли у Лізі чемпіонів мають неймовірну 20-матчеву безпрограшну серію. Востаннє вони поступалися в турнірі у півфіналі сезону-2021/2022, коли в додатковий час програли майбутньому тріумфатору Реалу. У кампанії-2022/2023 манчестерський колектив взяв титул, не зазнавши жодної поразки.