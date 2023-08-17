Манчестер Сіті – Севілья 1:1 (пен. 5:4)

Голи: Палмер, 63 – Ен-Несірі, 25.

У грецькому місті Піреї відбувся 48-ий розіграш Суперкубка УЄФА. У матчі за цей трофей змагаються чинні переможці Ліги чемпіонів та Ліги Європи, пише 24 канал.

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Зачасту такі ігри є виставковими і тренери використовують в них гравців ротації. Втім цього року клуби серйозно підійшли до матчу. Манчестер Сіті хоч і виграв вперше Лігу чемпіонів, але до цього так жодного разу і не грав за Суперкубок.

Севілья ж вийшла у подібний матч аж в сьомий раз (більше це робили лише Барселона та Реал). Втім із успіхами у "нервьоненсе" є проблеми – всього один Суперкубок УЄФА у шести зустрічах.

Оборона Севільї довго трималась

Манчестер Сіті очікувано був фаворитом навіть попри травми Де Брюйне та Бернарду Сілви. Хавбеків замінили Ковачич та Палмер. Севілья ж втратила перед грою Фернандо, Ньянзу та Маркао. Втім основним вважати варто лише першого, але його замінів Хордан.

Очікувано, що іспанці ставили на гол в контратаці та надійний захист. І довгий час цей план працював. Севілья вийшла вперед на 25 хвилині. Акунья точно подав на Ен-Несірі і марокканець зміг випередити найдорожчого захисника в світі Гвардіола та проштовхнути м'яч у сітку.

Відео голу Ен-Несірі:

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Манчестер Сіті перевернув гру

Втім це був єдиний удар Севільї у ствір до перерви. Ігрова ініціатива була за МанСіті, але манкуніанці не могли підступитись до воріт Буну. Але аж десятий удар по воротах марокканця приніс Сіті гол.

Палмер відгукнувся на подачу Родрі та перевісив ударом головою воротаря. Манкуніанці продовжили тиснути, але і підопічні Менділібара не цурались огризатися. У Ен-Несірі та Ламели були можливості відзначитись, але Едерсон був на місці.

Як забив Палмер:

Вирішальна серія пенальті

У Сіті ж найактивнішим продовжував бути Палмер, який ще кілька разів потурбував Буну. Втім до фінального свистка рахунок так і не змінився. Це означало, що володаря трофея визначить серія пенальті.

Вона була на руку Севільї, яка поступалась за класом та мала кіпера-кілера при пенальті. Однак гравці били майже бездоганно, а єдиного промаху допустився Гудель, який всадив м'яч у поперечину.

Таким чином, Манчестер Сіті вперше здобуває Суперкубок УЄФА, але для їх тренера Пепа Гвардіоли це вже четвертий такий трофей. Раніше каталонець двічі тріумфував із Барселоною (2009, 2011) та одного разу – з Баварією (2013).