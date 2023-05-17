Манчестер Сити опозорил Реал и лишил финала ЛЧ действующего обладателя трофея: видеообзор

В полуфинальном матче Манчестер Сити – Реал определился второй финалист Лиги чемпионов. Команда Гвардиолы очень уверенно победила "королевский клуб".

Манчестер Сити – Реал 4:0

Голы: Бернарду Силва, 23, 37, Милитао, 76 (автогол), Альварес, 90+1

В среду, 17 мая, на стадионе "Этихад" состоялся ответный матч полуфинала Лиги чемпионов Манчестер Сити - Реал. Первая встреча соперников не выявила победителя, пишет 24 Канал.

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Безудержный Манчестер Сити

Мадридский Реал построил игру от обороны, пытаясь погасить атакующий пыл игроков "горожан". Однако преимущество подопечных Гвардиолы было настолько ощутимым, что "сливочным" оставалось надеяться только на чудо и Тибо Куртуа.

Впрочем, на 23-й минуте матча даже лучший вратарь мира оказался бессилен перед выстрелом Бернарду Силвы. Португалец получил пас от Де Брюйне и сильным ударом пробил мимо Куртуа. 1:0 – "горожане" повели в счете.

Получив психологическое преимущество, МанСити продолжал разрывать защиту гостей. На 37-й минуте матча Бернарду Силва оформил дубль. 28-летний хавбек оказался самым ловким в штрафной и отправил мяч под правую стойку ворот. 2:0 – Реал оказался на грани вылета из ЛЧ.

В дебюте второго тайма Реал мог переломить ход поединка. Давид Алаба мастерски исполнил штрафной, но сейв Эдерсона воспрепятствовал мячу.

На 76-й минуте игроки МанСити довели счет до разгромного. После подачи со штрафного мяч попал в Эдера Милитао и оказался в сетке ворот "сливочных".

Команда Анчелотти пыталась спасти матч, но в этот вечер переиграть МанСити было неРеально. Завершил разгром Реала Хулиан Альварес. В итоге хозяева поля одержали победу со счетом 4:0 и оставили за бортом турнира действующего победителя ЛЧ.

Таким образом, Манчестер Сити стал вторым финалистом Лиги чемпионов. 10 июня в Стамбуле "горожане" встретятся с итальянским Интером.

Видеообзор матча Манчестер Сити – Реал