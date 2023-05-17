Манчестер Сити уничтожил мадридский Реал во втором полуфинальном матче Лиги чемпионов. Команда Анчелотти оказалась неготова к мощной игре "горожан", пишет 24 Канал.

По теме Интер – первый финалист Лиги чемпионов 2023

Атакующее звено МанСити буквально разрывало защиту "сливочных". На 23-й минуте поединка первый гол в сетку ворот Куртуа отправил Бернарду Силву. А на 37-й минуте португалец оформил дубль.

После возни в штрафной "королевского клуба" мяч попал к Бернарду Силве, который оказался расторопнее всех и удвоил преимущество хозяев поле.

Видео второго гола Бернарду Силвы

Благодаря этому голу общий счет поединка стал 3:1 в пользу команды Гвардиолы. Манчестер Сити одной ногой в финале Лиги чемпионов.