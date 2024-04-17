Манчестер Сити Реал: онлайн-трансляция матча 1/4 финала Лиги чемпионов

17 апреля Манчестер Сити и Реал проведут ответный матч в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов 2023-2024. Сайт 24 Канала проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи в Манчестере.

В Лиге чемпионов в среду, 17 апреля, состоятся последние ответные матчи 1/4 финала Лиги чемпионов. Центральная встреча этой стадии состоится в Англии, где Манчестер Сити примет мадридский Реал, пишет 24 канал.

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Похмелье после голепада

Неделю назад команды выдали сумасшедшую феерию в Мадриде. Команды поочередно выходили вперед, но в конце концов расписали результативную ничью 3:3. Поэтому судьба путевки в полуфинал определится именно на стадионе "Этихад".

Между тем Реал и Манчестер Сити являются главными фаворитами на чемпионство в своих лигах. Мадридцы имеют комфортное преимущество над Барселоной в виде 8 очков. Важную роль в успехах Реала играет Андрей Лунин.

Украинец воспользовался травмой Куртуа и в этом сезоне оформил уже 12 клиншитов. У манкунианцев же борьба за золото куда более жесткая. За шесть туров до финиша МанСити опережает Арсенал и Ливерпуль лишь на два очка.

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Где смотреть матч

Смотреть онлайн матч Манчестер Сити – Реал на территории Украины можно будет на ОТТ-платформе Megogo. Начало встречи – в 22:00 по киевскому времени.

Сайт 24 Канала проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Манчестер Сити – Реал. Здесь также будут опубликованы все голы встречи, а также полный видеообзор игры по окончании.