"Манчестер Сити" в пятницу, 7 августа, сыграет ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов с испанским "Реалом". Букмекеры оценили шансы команд на победу в противостоянии.

Манчестер Сити – Реал: прогноз

Первый матч с участием команд закончился минимальной победой "МанСити" – 2:1, пишет 24 канал.

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С тех пор "Реал" уже выиграл чемпионат Испании, а "МанСити с украинцем Зинченко в составе добыл серебряные медали чемпионата Англии.

До первого матча в 1/8 финала Лиги чемпионов пути команд в турнире пересекались дважды. Впервые клубы встретились на групповом этапе Лиги чемпионов сезона 2012/13. "Реал" одержал домашнюю победу, а на выезде сыграл вничью.

Второй раз команды встретились в полуфинале ЛЧ 2016 года. "Реал" прошел дальше, забив в противостоянии всего один гол.

На 60-й минуте Винисиус продрался в штрафную и вывел Иско почти на пустые ворота. Хавбек спокойно отправил мяч мимо Эдерсона – 1:0. Далее забивали исключительно игроки "МанСити". Два гола в течение пяти минут принесли победу англичанам – 1:2.

Теперь "Реалу" на выезде нужно забивать дважды, но исключительно при условии, что команде Гвардиолы не удастся огорчить голкипера испанцев.

Матч 1/8 финала Лиги чемпионов "Манчестер Сити" – "Реал" состоится 7 августа в 22:00

Манчестер Сити – Реал: что прогнозируют букмекеры

Специалисты Parimatch фаворитом этой встречи считают команду из Англии. На победу "МанСити" можно сделать ставку с коэффициентом 1,72, а на победу команды Зидана – 4,40. Ничью в матче оценили в 4,50.

Специалисты считают, что болельщики увидят голы в обоих таймах, такой показатель оценили в 1,50.

"МанСити" скорее всего удастся дважды огорчить голкипера гостей, такой показатель оценен коэффициентом 3,35. "Реалу" предсказывают лишь один результативный удар – 2,50.

На показатель, команда Гвардиолы победит "Тотал матча больше 2,5" можно поставить с коэффициентом 2,30. На аналогичную ставку "Тотал меньше 2,5" букмекеры выставили показатель 5,70.

Букмекеры считают, что в 1/4 финала Лиги чемпионов выйдет команда украинца Зинченко. Такой показатель оценили коэффициентом – 1,15. Выход "сливочных" – 6,00.

Хозяева первыми откроют счет на табло. На такой показатель можно сделать ставку с коэффициентом 1,55, а на то, что первым отметится клуб из Мадрида – 2,55.

Первый гол болельщики смогут увидеть в период с 1-15 минуты – 2,70. Первая 45-минутка скорее всего закончится минимальной победой какой-то из команд. Такой показатель букмекеры оценили коэффициентом 2,65.