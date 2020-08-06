"Манчестер Сіті" у п'ятницю, 7 серпня, зіграє матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів із іспанським "Реалом". Букмекери оцінили шанси команд на перемогу у протистоянні.

Манчестер Сіті – Реал: прогноз

Перший матч за участь команд закінчився мінімальною перемогою "МанСіті" – 2:1, пише 24 канал.

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З того часу "Реал" вже виграв чемпіонат Іспанії, а "МанСіті з українцем Зінченком у складі добув срібні медалі чемпіонату Англії.

До першого матчу в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів шляхи команд у турнірі перетиналися двічі. Вперше клуби зустрілися на груповому етапі Ліги чемпіонів сезону 2012/13. "Реал" здобув домашню перемогу, а на виїзді зіграв унічию.

Вдруге команди зустрілися у півфіналі ЛЧ 2016 року. "Реал" пройшов далі, забивши у протистоянні всього один гол.

На 60-й хвилині Вінісіус продерся до штрафного та вивів Іско майже на порожні ворота. Хавбек спокійно спрямував м'яч повз Едерсона – 1:0. Далі забивали виключно гравці "МанСіті". Два голи протягом п'яти хвилин принесли перемогу англійцям – 1:2.

Тепер "Реалу" на виїзді потрібно забивати двічі, але виключно за умови, що команді Гвардіоли не вдасться засмутити голкіпера іспанців.

Матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів "Манчестер Сіті" – "Реал" відбудеться 7 серпня о 22:00

Манчестер Сіті – Реал: що прогнозують букмекери

Фахівці Parimatch фаворитом цієї зустрічі вважають команду з Англії. На перемогу "МанСіті" можна зробити ставку з коефіцієнтом 1,72, а на звитягу команди Зідана – 4,40. Нічию у матчі оцінили в 4,50.

Спеціалісти вважають, що вболівальники побачать голи в обох таймах, такий показник оцінили в 1,50.

"МанСіті" швидше за все вдасться двічі засмутити голкіпера гостей, такий показник оцінений коефіцієнтом 3,35. "Реалу" пророкують лише один результативний удар – 2,50.

На показник, що команда Гвардіоли переможе та "Тотал матчу більше 2,5" можна поставити з коефіцієнтом 2,30. На аналогічну ставку "Тотал менше 2,5" букмекери виставили показник 5,70.

Букмекери вважають, що в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів вийде команда українця Зінченка. Такий показник оцінили коефіцієнтом – 1,15. Вихід "вершкових" – 6,00.

Господарі першими відкриють рахунок на табло. На такий показник можна зробити ставку з коефіцієнтом 1,55, а на те, що першим відзначиться клуб із Мадрида – 2,55.

Перший гол вболівальники зможуть побачити у період з 1-15 хвилини – 2,70. Перша 45-хвилинка швидше за все закінчиться мінімальною перемогою якоїсь із команд. Такий показник букмекери оцінили коефіцієнтом 2,65.