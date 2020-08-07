Мюнхенская "Бавария" 8-го августа встретится с лондонским "Челси" в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. После разгромного поражения в первом матче "Челси" практически потерял шансы на четвертьфинал. Прогноз букмекеров на поединок читайте на сайте Спорт 24.

Бавария – Челси: прогноз

В феврале визит "Баварии" на "Стэмфорд Бридж" завершился убедительной победой со счетом 3:0, пишет 24 канал. Потому мюнхенские, которые месяц назад отпраздновали чемпионский дубль в Германии, имеют хорошие шансы на проход в следующий раунд.

Шансы "Челси" усложняет кадровая ситуация, ведь "синие" столкнулись с проблемами. Участие в игре по разным причинам не смогут принять лидеры команды Алонсо, Аспиликуэта, Жоржиньо, Лофтус-Чик, Педро, Пулишич и Виллиан.

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То, что "Бавария" абсолютный фаворит поединка, подтверждают букмекеры. Победу чемпионов Германии в основное время игры оценили коэффициентом 1,34.

Зато на победу лондонцев на "Альанц Арене" предлагают коэффициент 7,90. Если же основное время игры завершится ничьей – коэффициент 5,60.

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Одной из интриг поединка является голевая серия Роберта Левандовского. Поляк забил 11 голов в Лиге чемпионов и является лучшим бомбардиром. Очередной гол Левандовского в Лиге чемпионов оценен коэффициентом 1,45.

В составе "Челси" специалисты выделяют Оливье Жиру, который имеет опыт забивания голов Мануэлю Нойеру в составе сборной Германии. Гол француза оценен коэффициентом 2,7.

Поединок "Бавария" – "Челси" состоится 8-го августа. Начало игры в 22:00.