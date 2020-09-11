Агент хавбека "Манчестер Сити" Александра Зинченко Алан Прудников прокомментировал возможное включение игрока в соглашение с "Наполи" по Калиду Кулибали.

Слова Прудникова цитирует издание Calciomercato.

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"Зинченко находится на радаре в "Наполи", три года назад проходили встречи. Чтобы это произошло, мы должны спросить у агента Кулибали, которого мы уважаем, как и руководства "Манчестер Сити".

"Если "Манчестер Сити" решит включить Зинченко в это соглашение, мы выслушаем предложение "Наполи" и посмотрим, что делать", – сказал агент.

Показатели Зинченко

Украинский игрок "Манчестер Сити" в прошлом сезоне сыграл в 19 матчах. 13 раз Зинченко выходил в стартовом составе.

В сезоне Александр провел на поле 1 272 минуты. Это рекордный показатель по игровому времени Зинченко с момента прихода в "Манчестер Сити".

В прошлых сезонах Зинченко провел на поле за "горожан" 533 и 1 153 минуты.

Следует отметить, что в сезоне 2019/2020 Зинченко получил травму. Украинец был недоступен в 14 матчах чемпионата.

В активе 23-летнего украинца нет результативных действий. Зато есть удаление в матче против "Тоттенхэма".