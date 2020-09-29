Захисник "Манчестер Сіті" і збірної України Олександр Зінченко може покинути англійський клуб в трансферне вікно.

Як повідомляє The Athletic, український футболіст зацікавив кілька європейських клубів. "Містяни" готові погодитися на одну з пропозицій, яку отримали по українцю.

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Якщо цей трансфер відбудеться, то "Манчестер Сіті" придбає лівого захисника на заміну українцеві. Раніше повідомлялося, що "Барселона" готова орендувати Зінченка на сезон. Також гравцем збірної України давно цікавиться "Наполі".

Показники Зінченка

Український гравець "Манчестер Сіті" у попередньому сезоні відіграв у 19 матчах. 13 разів Зінченко виходив у стартовому складі.

У сезоні Олександр провів на полі 1 272 хвилини. Це рекордний показник по ігровому часу Зінченка з моменту приходу в "Манчестер Сіті".

У минулих сезонах Зінченко провів на полі за "містян" 533 та 1 153 хвилини.

Слід зазначити, що у сезоні 2019/2020 Зінченко зазнав травми. Українець був недоступний у 14 матчах чемпіонату.

В активі 23-річного українця немає результативних дій. Натомість є вилучення у матчі проти "Тоттенхема".