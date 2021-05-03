Поединок Манчестер Сити – ПСЖ состоится на стадионе "Этихад Стэдиум". Игра начнется в 22:00 по киевскому времени.
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Манчестер Сити – ПСЖ: где смотреть
По телевидению матч полуфинала Лиги чемпионов покажет телеканал "Футбол 1". Начало трансляции в 21:55.
Поединку на канале "Футбол 1" будет предшествовать программа "Ночь Лиги чемпионов", где эксперты и приглашенные гости обсудят матч Манчестер Сити – ПСЖ.
Также матч Манчестер Сити – ПСЖ можно смотреть онлайн и на сервисе Megogo. Для этого нужно иметь подписку "Максимальная", стоимость которой составляет 197 гривен в месяц.