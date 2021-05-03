Поєдинок Манчестер Сіті – ПСЖ відбудеться на стадіоні "Етіхад Стедіум". Гра розпочнеться о 22:00 за київським часом.
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Манчестер Сіті – ПСЖ: де дивитися
По телебаченню матч півфіналу Ліги чемпіонів покаже телеканал "Футбол 1". Початок трансляції о 21:55.
Поєдинку на каналі "Футбол 1" передуватиме програма "Ніч Ліги чемпіонів", де експерти та запрошені гості обговорюватимуть матч Манчестер Сіті – ПСЖ.
Також матч Манчестер Сіті – ПСЖ можна дивитися онлайн і на сервісі Megogo. Для цього потрібно мати підписку "Максимальна", вартість якої складає 197 гривень на місяць.