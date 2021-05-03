На Манчестер без Мбаппе?

Манчестер Сити примет ПСЖ после выездной победы в первом матче со счетом 2:1. Команда Пепа Гвардиолы имеет отличные шансы впервые выйти в финал Лиги чемпионов.

Как это было МанСити победил ПСЖ в полуфинале Лиги чемпионов после выхода Зинченко на поле: видео

"Горожане" в этом розыгрыше Лиги чемпионов не потерпели ни одного поражения – 10 побед и 1 ничья. ПСЖ успел проиграть четыре раза. Еще 6 матчей парижане выиграли и один свели к ничьей.

ПСЖ и "Сити" могут стать 23 обладателем Кубка чемпионов и первым новым победителем турнира в эру Лиги чемпионов с 2012 года, когда трофей завоевал Челси.

Главный вопрос перед матчем – сможет ли сыграть звезда ПСЖ Килиан Мбаппе. У француза травма икроножной мышцы. Из-за повреждения Килиан пропустил матч против Ланса в Лиге 1, однако полетел с командой в Манчестер. Все другие важные игроки обеих команд в строю!

Манчестер Сити – ПСЖ прогноз Favbet на ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов

После поражения в первом матче ПСЖ остается андердогом противостояния. Шансы французов пройти в финал оценивают коэффициентом 6,80. В то же время на проход Манчестер Сити букмекеры дают коэффициент 1,13.

В ответном матче ПСЖ нужно забивать минимум дважды в основное время, чтобы по крайней мере не вылететь из Лиги чемпионов. Однако букмекеры считают, что именно Манчестер Сити фаворит поединка.

Победу "горожан" в основное время оценивают коэффициентом 1,75. Если же парижане выиграют матч в основное время – коэффициент 4,40. Ничья в основное время, которая только на пользу англичанам, оценена коэффициентом 4,30.

Как было сказано выше, ПСЖ нужно забивать минимум дважды. Букмекеры дают коэффициент 5,50 на индивидуальный тотал парижан больше 2. Идентичная ставка на Манчестер Сити оценена коэффициентом 2,04.

Букмекеры предлагают спрогнозировать, какой футболист отметится голом. Результативный удар бразильца Неймара букмекеры оценили коэффициентом 3. Идентичный коэффициент на голы Кевина Де Брейне и Рияда Мареза.

Поединок Манчестер Сити – ПСЖ начнется в 22:00.