В начале этого года УЕФА отстранил "Манчестер Сити" из Лиги Чемпионов сроком на два сезона. Клуб долго готовил апелляцию и вскоре будет известно официальное решение.

Как сообщает в своем Twitter бывший журналист BBC Radio Manchester Иан Чизмен, Спортивный арбитражный суд может удовлетворить апелляцию "Манчестер Сити".

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It’s sounding like #ManCity will be completely exonerated by CAS over the UEFA allegations, from what I’m hearing - nothing confirmed yet, but we may find out tomorrow or Monday — Ian Cheeseman (@IanCheeseman) July 10, 2020

Если дисквалификация "горожан" останется в силе, то путевку в Лигу чемпионов от Англии после сезона-2019/20 получит команда, которая займет итоговое пятое место в национальном чемпионате.

В чем виноват "Манчестер Сити"?

В мае прошлого года Следственная палата органа УЕФА по финансовому контролю за клубами заявила о несоблюдении "горожанами" правил регистрации футболистов и принципов финансового фэйр-плей.

Поводом для расследования УЕФА стали материалы Football Leaks, который в конце 2018 года опубликовал секретную внутреннюю документацию "Ман Сити", в которой говорилось о махинации, чтобы обойти финансовый фэйр-плей.

Football Leaks привел документы, в которых содержится информация, в частности, о том, что "Сити" с 2012 года работал по "схеме", с помощью которой руководство клуба переписывал расходы клуба на аутсорсинг другим компаниям, скрывая данные от аудиторов УЕФА.

Всего, по сообщениям немецкого журнала Der Spiegel, "Манчестер Сити" в 2014 году нарушил правила финансового фэйр-плей на 188 миллионов евро (167 миллионов фунтов стерлингов).