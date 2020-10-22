В рамках 1-го тура группового раунда Лиги чемпионов 21 октября "Манчестер Сити" на своем поле принимал "Порту". Хозяева благодаря хорошему второму тайму праздновали победу.

Манчестер Сити – Порту 3:1

Голы: Агуэро, 20 (п), Гюндоган, 65, Торрес, 73 – Диас, 14

Команды активно начали еврокубковый поединок. Начало игры не был слишком атакующим, а вот в борьбе и желании взять под свой контроль мяч их нельзя было упрекнуть, пишет 24 канал.

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Тайм в борьбе

Настоящий голевой момент был аж на 14-й минуте, который оказался голевым. Диас завершил атаку удачными индивидуальными действиями, безупречно пробив из пределов штрафной – голкипер Эдерсон лишь наблюдал за полетом мяча. Счет – 0:1, неожиданное начало встречи.

Недолгой была радость гостей. Уже через шесть минут главный арбитр встречи увидел подножку в исполнении Пепе и поставил пенальти. Судья на минутку засомневался и решил посмотреть видеоповтор. После VAR рефери не изменил своего решения. К 11-метровой отметке подошел Агуэро, который хладнокровно переиграл голкипера – 1:1.

Остро атаковали игроки "Порту". Марега попытался послать мяч в направлении ворот, но защита "МанСити" ликвидировала попытки соперника. Первый тайм так и завершился равным счетом – 1:1.

Победа на классе

После перерыва команды возобновили тайм в борьбе. На 49-й минуте Гюндоган находился в хорошей позиции для удара возле штрафной и в касание пробил в угол ворот – голкипер Эдерсон совершил неплохой сейв и не позволил изменить счет на табло.

Родри получил немного свободного пространства неподалеку одиннадцатиметровой отметки и замкнул подачу со штрафного. Однако, его удар оказался удивительно неточным – мяч полетел далеко от стойки.

На 65-й минуте "МанСити" таки удалось воплотить преимущество на поле в гл. Гюндоган нанес безупречный удар со штрафного из пределов штрафной – мяч закрутился под левую стойку ворот. Счет 2:1.

Уже через несколько минут Торрес получил мастерскую передачу и спокойно отправил мяч в сетку рядом со штангой – 3:1.

На этом голе атакующие действия хозяев не завершились. Марез оказался первым на мяче в штрафной и нанес невероятный удар – вратарь Марчесин был готов к такому выстрелу и в эффектном прыжке не позволил изменить счет.

Последнюю острую атаку в матче выполнили футболисты "Манчестер Сити". Родри пробил из-за пределов штрафной 2 стойка.

Итоговый счет встречи – 3:1