У рамках 1-го туру групового раунду Ліги чемпіонів 21 жовтня "Манчестер Сіті" на власному полі приймав "Порту". Господарі завдяки хорошому другому тайму святкували перемогу.

Манчестер Сіті – Порту 3:1

Голи: Агуеро, 20 (п), Гюндоган, 65, Торрес, 73 – Діас, 14

Команди активно розпочали єврокубковий поєдинок. Початок гри не був надто атакувальним, а от у боротьбі та бажанні взяти під свій контроль м'яч їх не можна було дорікнути, пише 24 канал.

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Тайм у боротьбі

Справжній гольовий момент був аж на 14-й хвилині, який виявився гольовим. Діас завершив атаку вдалими індивідуальними діями, бездоганно пробивши з меж штрафного майданчика – голкіпер Едерсон лише спостерігав за польотом м'яча. Рахунок – 0:1, несподіваний початок зустрічі.

Недовгою була радість гостей. Вже за шість хвилин головний арбітр зустрічі побачив підніжку у виконанні Пепе та поставив пенальті. Суддя на хвилинку засумнівався та вирішив переглянути відеоповтор. Після VAR рефері не змінив свого рішення. До 11-метрової позначки підійшов Агуеро, який холоднокровно переграв голкіпера – 1:1.

Гостро атакували гравці "Порту". Марега спробував надіслати м'яч у напрямку воріт, але захист "МанСіті" ліквідував намагання суперника. Перший тайм так і завершився рівним рахунком – 1:1.

Перемога на класі

По перерві команди знову розпочали тайм у боротьбі. На 49-й хвилині Гюндоган перебував у хорошій позиції для удару біля штрафного майданчика та в один дотик пробив у кут воріт – голкіпер Едерсон здійснив непоганий сейв та не дозволив змінити рахунок на табло.

Родрі виборов трохи вільного простору неподалік одинадцятиметрової позначки і замкнув подачу зі штрафного. Однак, його удар виявився напрочуд невлучним – м'яч полетів далеко від стійки.

На 65-й хвилині "МанСіті" таки вдалось втілити перевагу на полі у гол. Гюндоган завдав бездоганного удару зі штрафного з меж карного майданчика – м'яч закрутився під ліву стійку воріт. Рахунок 2:1.

Вже за декілька хвилин Торрес отримав майстерну передачу і спокійно надіслав м'яч у сітку поруч із стійкою – 3:1.

На цьому голі атакувальні дії господарів не завершились. Марез опинився першим на м'ячі в штрафному майданчику та завдав неймовірного удару – воротар Марчесін був готовий до такого пострілу та у ефектному стрибку не дозволив змінити рахунок.

Останню гостру атаку у матчі виконали футболісти "МанСіті". Родрі пробив з-за меж штрафного майданчика 2 стійка.

Підсумковий рахунок зустрічі – 3:1