В среду, 21 октября, "Манчестер Сити" матчем против "Порту" начнет выступление в Лиге чемпионов. Букмекеры оценили шансы каждой из команд на победу в этой встрече.

"Манчестер Сити" этот матч проведет без зрителей. Как и без Александра Зинченко. Украинец продолжает восстанавливаться от травмы. И когда он будет готов сыграть – пока неизвестно.

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Также из-за повреждения этот матч могут пропустить Кевин Де Брюйне, Эмерик Ляпорт и Бенжамен Медни.

Но и без Зинченко "Манчестер Сити" способен побеждать. Это показал предыдущий матч команды – дома "горожане" обыграли неуступчивый "Арсенал".

А "Порту" к этому матчу подходит не в столь хорошем настроении. В последнем матче команда сыграла на выезде вничью со "Спортингом" – 2:2. И уже после четырех сыгранных туров в чемпионате Португалии отпустила своего главного конкурента "Бенфику" на пять очков.

Несмотря на потерю ключевых игроков, "Манчестер Сити" является фаворитом этого матча. В букмекерской конторе Marathonbet шансы "горожан" победить оценили коэффициентом 1,31. На победу "Порту" коэффициент на уровне 11,25. Более вероятная ничья в итоге – 6,65.

Стоит добавить, что у Marathonbet на этот матч нулевая маржа. Это означает, что у букмекера высокий коэффициент на победу каждой из команд.

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Эксперты ожидают, что в этом матче будет забито немало голов. Например, ставка на "тотал голов матча больше 2,5" – с коэффициентом 1,38 только. А на "тотал голов матча больше 3,5" – 2,07. Коэффициент на "тотал голов матча меньше 3,5" – 1,92. Ставка "тотал голов матча меньше 2,5" – аж 2,94.

В том, что "МанСити" удастся забить в этом матче, сомнений почти не возникает – коэффициент 1,032 на их гол. Гол "Порту" – 1,66.

Что касается авторов голов, то гол Серхио Агуэро в этом матче – 1,60, Рахима Стерлинга – 1,80, Рияда Мареза – 2,40.

В "Порту" же наибольшие шансы забить у Муссы Мареги – 3,50 на его гол.