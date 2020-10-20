У середу, 21 жовтня, "Манчестер Сіті" матчем проти "Порту" розпочне виступ в Лізі чемпіонів. Букмекери оцінили шанси кожної з команд на перемогу в цій зустрічі.

"Манчестер Сіті" цей матч проведе без глядачів. Як і без Олександра Зінченка. Українець продовжує відновлюватися від травми. І коли він буде готовий зіграти – поки невідомо.

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Так само через ушкодження цей матч можуть пропустити Кевін Де Брюйне, Емерік Ляпорт та Бенжамен Медні.

Але й без Зінченка "Манчестер Сіті" здатен перемагати. Це показав і попередній матч команди – вдома "містяни" обіграли непоступливий "Арсенал".

Натомість "Порту" до цього матчу підходить не в настільки доброму настрої. В останньому матчі команда зіграла на виїзді внічию зі "Спортінгом" 2:2. І вже після чотирьох зіграних турів в чемпіонаті Португалії відпустила свого головного конкурента "Бенфіку" на п'ять очок.

Попри втрату ключових гравців, "Манчестер Сіті" є фаворитом цього матчу. У букмекерській конторі Marathonbet шанси "містян" перемогти оцінили коефіцієнтом 1,31. На перемогу "Порту" коефіцієнт на рівні 11,25. Більш ймовірною є нічия у підсумку – 6,65.

Варто додати, що у Marathonbet на цей матч нульова маржа. Це означає, що в букмекера вищий коефіцієнт на перемогу кожної з команд.

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Експерти очікують, що в цьому матчі буде забито чимало голів. Для прикладу, ставка на "тотал голів матчу більше 2,5" – з коефіцієнтом 1,38 лише. А на "тотал голів матчу більше 3,5" – 2,07. Коефіцієнт на "тотал голів матчу менше 3,5" – 1,92. Ставка "тотал голів матчу менше 2,5" – аж 2,94.

Те, що "МанСіті" вдасться забити в цьому матчі сумнівів майже не виникає – коефіцієнт 1,032 на їх гол. Гол "Порту" – 1,66.

Щодо авторів голів, то гол Серхіо Агуеро в цьому матчі – 1,60, Рахіма Стерлінга – 1,80, Ріяда Мареза – 2,40.

У "Порту" ж найкращі шанси забити у Мусси Мареги – 3,50 на його гол.