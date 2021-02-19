В Манчестер Сити отреагировал на слухи, что аргентинский футболист Лионель Месси летом 2021 года пополнит ряды команды.

В Манчестер Сити отрицают факт переговоров о возможном трансфере 33-летнего Месси.

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Месси может перейти в новый клуб бесплатно

Аргентинский футболист Барселоны летом 2021 года станет свободным агентом, если не продлит контракт с каталонцами.

Сейчас соглашение Месси с Барселоной действует до 30 июня. Если соглашение не будет продлено, он сможет перейти в любой клуб бесплатно.

Новому клубу Месси придется только заплатить символический платеж солидарности клуба, воспитавшего Месси. В этом случае речь идет о Барселоне.

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Месси проявляет желание покинуть Барселону в течение последнего времени. Ожидалось, что Лео уйдет из Барселоны летом 2020 года. Однако президент Барселоны Жозеп Бартомеу уговорил его остаться

СМИ связывают Месси с французским ПСЖ и Манчестер Сити. Но в английском клубе утверждают, что ни прошлым летом, ни после этого не вели переговоры с Месси.

Что говорит Месси

Аргентинский футболист крайне редко дает интервью и появляется на пресс-конференциях.

В декабре 2020 года Месси заявил, что "пока ничего не ясно". По словам аргентинца, он примет решение после завершения сезона-2020/2021.

Футболисты, которые могут стать свободными агентами / инфографика 24 канала