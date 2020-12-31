Лидер Барселоны Лионель Месси неожиданно приобрел квартиру в Майами, куда его активно сватают в клуб Дэвида Бекхэма. Помещение обошлось аргентинцу в 8 миллионов евро.

Лионель Месси заявил, что хотел бы попробовать свои силы в МЛС. Теперь после этих слов он купил квартиру вблизи Флориды. Возможно, это намек на трансфер звездного каталонца в местный клуб, совладельцем которого является легенда футбола Дэвид Бекхэм, сообщает The Sun.

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Фантастическое приобретение Лео

Роскошные апартаменты обошлись футболисту в кругленькую сумму – 8 миллионов евро. Квартиру Лео купил в здании Porsche Design Tower, которое было построено в 2017 году.

Особенностью небоскреба является то, что внутри здания есть лифт для автомобилей, который позволяет парковать машины на том же этаже, где живет владелец квартиры.

Контракт Месси с Барселоной заканчивается летом 2021-го года. Сейчас форвард не определился, где продолжит свою карьеру. Уже в январе нападающий сможет заключать предварительный контракт с любым клубом. Больше огласки было вокруг трансфера Лео в МанСити или ПСЖ. К слову, в последнем играет его экс-партнер по команде Неймар.

Суарес вслед за Месси тоже может пополнить состав "галактикос". Однако оба футболиста перейдут в МЛС не раньше лета 2022-го года. Игроки выступали бок о бок в Барселоне в период с 2014/20 года.

В этом сезоне в клубе из Каталонии Месси провел на поле 18 матчей во всех турнирах, в которых 10 раз огорчал голкиперов соперников и еще 5 раз ассистировал партнерам по команде.

Суарес же сыграл 14 матчей за Атлетико, которое лидирует в сезоне-2020/21. В активе уругвайского форварда 7 результативных ударов и одна голевая передача. Контракт Луиса с испанцами рассчитан до лета 2022-го года.







Апартаменты Лионеля Месси / Фото: The Sun