Ситуация с нарушением финансовых правил вокруг Манчестер Сити продолжается уже достаточно долго. Клуб уже несколько раз обещали дисквалифицировать из Лиги чемпионов и АПЛ, но дело так и не завершилось до конца.

Читайте также Воспользовались правилом от ФИФА: что произошло в матче кубка Украины

"Горожане" нарушили правила АПЛ

Манчестер Сити может вылететь из Английской Премьер-Лиги из-за нарушения финансовых правил. В деле "горожан" зафиксировано 115 возможных нарушений финансового фэйр-плея. Отмечают, что Манчестер Сити нарушил правила АПЛ, начиная с 2009 и до 2018 годов.

Сообщают о том, что руководство Сити не предоставили всю информацию о заработной плате экс-тренера "горожан" – Роберто Манчини. Также нет полного отчета о премиальных выплатах игрокам команды, включая Яя Туре.

В середине или конце сентября начнутся судебные слушания по делу Манчестер Сити сроком на 10 недель. Скорее всего, суд вынесет окончательное решение в начале 2025 года.

Если в суде "горожан" признают виновными, то клубу грозит дисквалификация из Английской Премьер-Лиги и лишение трофеев за период с 2009 по 2018 годы. Манчестер Сити может остаться без четырех кубков АПЛ, двух кубков Англии, четырех трофеев английской лиги и трех Суперкубков страны.

Напомним, что на прошлом уикенде Манчестер Сити в игре за Суперкубок Англии обыграл Манчестер Юнайтед в серии пенальти со счетом 7:6 и получил в свою копилку еще один трофей.