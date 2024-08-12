Летнее трансферное окно в футболе продолжает радовать интересными переходами. Одним из самых активных клубов этого межсезонья является мадридский Атлетико.

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Звездное Атлетико

"Матрасники" уже успели подписать чемпиона Европы Робена Ле Нормана, а также одного из топ-бомбардиров Ла Лиги прошлого сезона Александера Серлота. При этом Атлетико еще и интересовался Артемом Довбыком.

Однако украинец сделал выбор в пользу итальянской Ромы. Впрочем, мадридцы все равно провернули громкий трансфер нападающего. Клуб объявил о подписании футболиста Манчестер Сити Хулиана Альвареса.

24-летний аргентинец поставил свою подпись под соглашением до 2030 года. Трансфер нападающего оценивается в 75 миллионов евро. Еще около 20 миллионов Сити может получить в качестве бонусов.

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Рекорд за чемпиона мира

Для английского клуба это рекордная продажа в истории, тогда как для Атлетико – второй трансфер на вход в рейтинге самых дорогих. Больше "матрасники" тратили только на Жоау Фелиша в 2019-м (127 миллионов евро).

Напомним, что Хулиан является воспитанником Ривер Плейт, а в Манчестер Сити перебрался в 2022 году. В составе манкунианцев Альварес выиграл Лигу чемпионов и дважды АПЛ. Кроме того, на Мундиале в Катаре форвард стал чемпионом мира вместе со сборной Аргентины.