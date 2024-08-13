В матче второго предварительного раунда кубка Украины произошла довольно неординарная ситуация между командами Пробий и Куликов-Белка. В игре было использовано 12 замен, вместо десяти разрешенных.

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Новое разрешение от ФИФА

По новым правилам ФИФА, в игре разрешено проводить дополнительную замену, если у игрока есть подозрение на травму головы. Тренеры обоих клубов поэтому и воспользовались таким нововведением.

В связи с травмой головы вынуждены были покинуть поле и обратиться к медикам – Юрий Радульский с Пробию и капитан Куликов-Белка – Василий Белый. Футболисты уже вернулись в расположение команд, но ближайшее время будут восстанавливаться от повреждения.

Основное время закончилось со счетом 2:2, а в серии пенальти хозяева одержали победу – 4:3, Куликов-Балка покинул кубок Украины.

Напомним, что нововведение ФИФА уже использовали в матче Карпаты – Кривбасс в Украинской Премьер-Лиге. Тогда поле покинули игрок криворожан Егор Твердохлеб и футболист львовской команды Артур Рябов.