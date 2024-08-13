Ситуація з порушенням фінансових правил довкола Манчестер Сіті триває вже досить довго. Клуб вже декілька разів обіцяли дискваліфікувати з Ліги чемпіонів та АПЛ, але справа так і не завершилась до кінця.

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"Містяни" порушили правила АПЛ

Манчестер Сіті може вилетіти з Англійської Прем'єр-Ліги через порушення фінансових правил. У справі "містян" зафісковано 115 можливих порушень фінансового фейр-плею. Зазначають, що Манчестер Сіті порушив правила АПЛ, починаючи з 2009 і до 2018 років.

Повідмоляють про те, що керівництво Сіті не надали усю інформацію щодо заробітної плати екстренера "містян" – Роберто Манчіні. Також немає повного звіту про преміальні виплати гравцям команди, включно з Яя Туре.

У середині або наприкінці вересня розпочнуться судові слухання по справі Манчестер Сіті терміном на 10 тижнів. Скоріш за все, суд винесе остаточне рішення на початку 2025 року.

Якщо у суді "містян" визнають винними, то клубу загрожує дискваліфікація з Англійської Прем'єр-Ліги та позбавлення трофеїв за період з 2009 по 2018 роки. Манчестер Сіті може залишитись без чотирьох кубків АПЛ, двох кубків Англії, чотирьох трофеїв англійської ліги та трьох Суперкубків країни.

Нагадаємо, що на минулому вікенді Манчестер Сіті у грі за Суперкубок Англії обіграв Манчестер Юнайтед у серії пенальті з рахунком 7:6 та здобув у свою скарбничку ще один трофей.