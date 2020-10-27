Второй матч в Лиге чемпионов в этом сезоне английскому "Манчестер Сити" выпало сыграть во Франции против "Марселя". Зинченко и компания имеют шанс получить еще три очка.

Обе команды по разному стартовали в Лиге чемпионов. "Манчестер Сити" дома победил "Порту". Зато "Марсель" уступил на выезде "Олимпиакосу".

Зато на выходных уже во внутренних чемпионатах команды показали другие результаты. "Марсель" обыграл "Лорьян". А "Мансити" сыграл вничью против "Вест Хэма". В этом матче, к слову, впервые в сезоне за команду сыграл украинец Александр Зинченко. И сыграл он против другого украинца – Андрея Ярмоленко.

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На этот матч "МанСити" отправились без ряда ключевых игроков. Вне заявки оказались оба нападающих Агуэро и Жезус, а также защитники Мэнди и Аке. Не сыграет и бывший игрок донецкого "Шахтера" Фернандиньо. Зато есть Зинченко.

Матч "Марсель" – "Манчестер Сити" состоится во вторник, 27 октября. Начало в 22:00.

Несмотря на это, "Манчестер Сити" является фаворитом в матче против "Марселя". Шансы английской команды на победу – 1,39. Такой коэффициент выставил Marathonbet. На победу хозяев – аж 9,80. Ничья – 5,55. Кроме того, букмекерская контора выставила на эту игру "нулевой коэффициент". Что это такое и как оно влияет на сумму выигрыша – читайте по ссылке.

Потеря обоих бомбардиров может сказаться и на количестве голов в этой встрече. Если ставка на "тотал голов матча больше 2,5" получила коэффициент 1,57 (зато "тотал голов матча больше 3,5" – аж 2,50), то на "тотал голов матча меньше 2,5" – 2,44.