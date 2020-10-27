Другий матч в Лізі чемпіонів в цьому сезоні англійському "Манчестер Сіті" випало зіграти у Франції проти "Марселя". Зінченко та компанія мають шанс здобути ще три очки.

Обидві команди по різному стартували в Лізі чемпіонів. "Манчестер Сіті" вдома переміг "Порту". Натомість "Марсель" поступився на виїзді "Олімпіакосу".

Зате на вихідних вже у внутрішніх чемпіонатах команди показали інші результати. "Марсель" обіграв "Лор'ян". А "МанСіті" зіграв внічию проти "Вест Хема". В цьому матчі, до слова, вперше в сезоні за команду зіграв українець Олександр Зінченко. І зіграв він проти іншого українця – Андрія Ярмоленка.

Як це було: Ярмоленко та Зінченко зіграли один проти одного в АПЛ, "Вест Хем" та "МанСіті" розійшлися миром

На цей матч "МанСіті" відправилися без ряду ключових гравців. Поза заявкою опинилися обидва нападники Агуеро та Жезус, а також захисники Менді та Аке. Не зіграє і колишній гравець донецького "Шахтаря" Фернандіньо. Зате є Зінченко.

Матч "Марсель" – "Манчестер Сіті" відбудеться у вівторок, 27 жовтня. Початок о 22:00.

Попри це, "Манчестер Сіті" є фаворитом у матчі проти "Марселя". Шанси англійської команди на перемогу – 1,39. Такий коефіцієнт виставив Marathonbet. На перемогу господарів – аж 9,80. Нічия – 5,55. Окрім того, букмекерська контора виставила на цю гру "нульовий коефіцієнт". Що це таке і як воно впливає на суму виграшу – читайте за посиланням.

Втрата обох бомбардирів може позначитися і на кількості голів у цій зустрічі. Якщо ставка на "тотал голів матчу більше 2,5" отримала коефіцієнт 1,57 (натомість "тотал голів матчу більше 3,5" – аж 2,50), то на "тотал голів матчу менше 2,5" – 2,44.