В воскресенье, 7 марта, Манчестер Сити будет принимать МЮ в рамках 27 тура АПЛ. Букмекеры оценили шансы команд на победу в дерби двух клубов из Манчестера.

МанСити – МЮ: ситуация перед матчем

Оба клуба из Манчестера довольно неоднозначно выступили в прошлом туре АПЛ. МанСити разбил вдребезги Вулверхэмптон (4:1), а МЮ сыграл в нулевую ничью с Кристал Пэлэс (0:0).

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В турнирной таблице команды идут одна возле другой. МанСити с 65 очками уверенно лидирует в сезоне. МЮ идет сразу за его спиной – второе место. Однако отставание составляет аж 14 пунктов. МЮ обязательно надо побеждать. На "серебряные" награды чемпионата уже подстерегает Лестер, который уступает "красным дьяволам" лишь одно очко.

В АПЛ клубы сыграли между собой 151 матч. Здесь небольшим преимуществом обладает МЮ – 58 побед. У "горожан" на 13 успехов меньше – 45. Еще 48 поединков заканчивались ничьей. По голам, то мизерным преимуществом обладают "красные", у них только на один результативный выстрел больше – 209 против 208 у команды Гвардиолы.

Жаркий матч АПЛ МанСити – МЮ состоится 7 марта. Начало встречи в 18:30.

Прогноз букмекеров Favbet

Сложно определиться, кто же может стать победителем в этой встрече. Однако букмекеры убедительно верят в победу МанСити – 1,47. В сравнении на победы "красных дьяволов" стоит коэффициент в 6 раз выше – 7,20. На ничью в этом противостоянии можно сделать ставку с коэффициентом 4,60. Если же она будет, то только результативная – 5.00.

Матч скорее всего завершится со счетом на табло 2:0 в пользу "горожан". Именно на такой результат стоит лучший коэффициент 6,60. Минимальный успех МЮ (0:1) – до 17,50.

Кто первым Размочит нули на табло "Сити оф Манчестер"? Именно подопечные Пепа Гвардиолы первыми откроют счет во встрече – 1,39. А вот в то, что первыми будут отмечены в матче гости не слишком верят – 3,40. Идентичной мысли они придерживаются и относительно того, кто поставит точку в поединке.

Когда ценители АПЛ смогут увидеть первый результативный удар? Команды скорее всего откроют счет в период с 1-30 минуту – 1,70.