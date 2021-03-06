У неділю, 7 березня, Манчестер Сіті прийматиме МЮ у рамках 27 туру АПЛ. Букмекери оцінили шанси команда на перемогу у дербі двох клубів із Манчестера.

МанСіті – МЮ: ситуація перед матчем

Обидва клуби з Манчестера доволі неоднозначно виступили у минулому турі АПЛ. МанСіті розбив вщент Вулверхемптон (4:1), а МЮ зіграв у нульову нічию з Крістал Пелес (0:0).

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У турнірній таблиці команди йдуть одна коло одної. МанСіті з 65 очками впевнено лідирує у сезоні. МЮ йде відразу за його спиною – друге місце. Однак відставання складає аж 14 пунктів. МЮ неодмінно треба перемагати. На "срібні" нагороди чемпіонату вже чатує Лестер, який поступається "червоним дияволам" лише одним очком.

В АПЛ клуби зіграли між собою 151 матч. Тут невеличкою перевагою володіє МЮ – 58 звитяг. У "містян" на 13 успіхів менше – 45. Ще 48 поєдинків завершувались нічиєю. Щодо голів, то тут мізерною перевагою володіють "червоні", у них лише на один результативний постріл більше – 209 проти 208 у команди Гвардіоли.

Спекотний матч АПЛ МанСіті – МЮ відбудеться 7 березня. Початок зустрічі о 18:30.

Прогноз букмекерів Favbet

Складно визначитись, хто ж може стати переможцем у цій зустрічі. Однак букмекери переконливо вірять у перемогу МанСіті – 1,47. У порівнянні на звитяги "червоних дияволів" стоїть коефіцієнт у 6 разів вищий – 7,20. На нічию у цьому протистоянні можна зробити ставку з коефіцієнтом 4,60. Якщо ж вона буде, то лише результативна – 5,00.

Матч швидше за все завершиться з рахунком на табло 2:0 на користь "містян". Саме на такий результат стоїть найкращий коефіцієнт 6,60. Мінімальний успіх МЮ (0:1) – аж 17,50.

Хто першим розмочить нулі на табло "Сіті оф Манчестер"? Саме підопічні Пепа Гвардіоли першими відкриють рахунок у зустрічі – 1,39. А от у те, що першими відзначаться у матчі гості не надто вірять – 3,40. Ідентичної думки вони притримуються і щодо того, хто поставить крапку у поєдинку.

Коли поціновувачі АПЛ зможуть побачити перший результативний удар? Команди швидше за все відкриють рахунок у період з 1-30 хвилину – 1,70.