Манчестер Сити без Зинченко разгромил Вулверхэмптон, одержав 21 победу подряд: видео
Манчестер Сити со счетом 4:1 разгромил на своем поле Вулверхэмптон в матче 29-го тура английской Премьер-лиги.
Манчестер Сити – Вулверхэмптон 4:1
Голы: Дендонкер, 15 (авт.), Марез, 90, Жезус, 80, 90+3 – Коуди, 61
Смотрите также Малиновский догнал Реброва, Ярмоленко и Коноплянку: лучшие голеадоры Украины в Европе
"Горожане" считались фаворитами противостояния и с первых мгновений захватили инициативу. "Волки" же нервничали, а на 15 минуте Дендонкер забил в собственные ворота после прострела Мареза. В конце первой 45-минутки арбитры отменили взятие ворот Ляпорта после пересмотра VAR.
После перерыва подопечные Санту сравняли счет после стандарта, но команда Гвардиолы на классе забила еще трижды. Это Жезус оформил дубль, а Стерлингу удался точный удар в дальний угол.
Сити оторвался от Манчестер Юнайтед на 15 пунктов на вершине турнирной таблицы. Вулверхэмптон остался двенадцатым с 34 зачетными баллами в активе.
Манчестер Сити – Вулверхэмптон: видеообзор
Поделиться новостью