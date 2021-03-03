Манчестер Сити со счетом 4:1 разгромил на своем поле Вулверхэмптон в матче 29-го тура английской Премьер-лиги.

Манчестер Сити – Вулверхэмптон 4:1

Голы: Дендонкер, 15 (авт.), Марез, 90, Жезус, 80, 90+3 – Коуди, 61

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"Горожане" считались фаворитами противостояния и с первых мгновений захватили инициативу. "Волки" же нервничали, а на 15 минуте Дендонкер забил в собственные ворота после прострела Мареза. В конце первой 45-минутки арбитры отменили взятие ворот Ляпорта после пересмотра VAR.

После перерыва подопечные Санту сравняли счет после стандарта, но команда Гвардиолы на классе забила еще трижды. Это Жезус оформил дубль, а Стерлингу удался точный удар в дальний угол.

Сити оторвался от Манчестер Юнайтед на 15 пунктов на вершине турнирной таблицы. Вулверхэмптон остался двенадцатым с 34 зачетными баллами в активе.

Манчестер Сити – Вулверхэмптон: видеообзор