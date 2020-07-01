В четверг, 2 июля, "Манчестер Сити" примет "Ливерпуль" в 32 туре АПЛ. Букмекеры оценили шансы команд на победу в противостоянии.

Манчестер Сити – Ливерпуль: прогноз

В 31 туре АПЛ "Ливерпуль" ждал домашний матч против "Кристал Пэлэс". Команде Клоппа ничто не составило препятствий, чтобы одержать уверенную победу и еще ближе приблизиться к чемпионству. Голы Александера-Арнольда, Салаха, Фабинью и Мане принесли уверенную победу во встрече – 4:0.

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В прошлом туре АПЛ "МанСити" сыграло на выезде с "Ньюкаслом". В первом тайме команда Гвардиолы забила только один гол, результативная йудар в активе лидера Где Брюйне. Во второй части встречи гости еще раз смогли огорчить владения Дарлоу. В итоге счет матча - 0: 2.

"Манчестер Сити", который на втором месте имеет лишь - 63 очка. Поэтому в следующих турах, оставшихся до конца чемпионата, догнать лидера уже не сможет.

Успех в этом матче больше нужен команде Гвардиолы, так в спину "МанСити" дышит "Лестер", который отстает на восемь пунктов.

Манчестер Сити – Ливерпуль: что прогнозируют букмекеры

Букмекеры Parimatch фаворитом этого поединка считают команду Гвардиолы. Так, на победу "МанСити" можно сделать ставку с коэффициентом 2,04, а на успех "Ливерпуля" – 3,40. Ничейный результат оценивают в 3,95.

Специалисты не исключают, что ничья может стать итоговым результатом матча. Поэтому прогнозируют, что счет матча будет 1:1, такой результат они оценили в 7,90. На то, что команда Зинченко отметится в матче – 1,16, а чемпиону "Ливерпулю" удастся огорчить голкипера хозяев – 1,30.

На показатель, что "Манчестер Сити" победит "Тотал матча больше 2,5" можно поставить с коэффициентом 2,80. На аналогичную ставку "Тотал меньше 2,5" букмекеры выставили показатель 6,10.

Специалисты считают, что в матче может быть забито 2-3 мяча, поэтому "Тотал матча 2-3 гола" оценили коэффициентом 2,21.

Букмекеры склоняются к тому, что в первом тайме болельщики смогут увидеть гол в исполнении Жезуса. На такой показатель можно сделать ставку с коэффициентом – 4,80. Во втором же тайме Жезус может оформить дубль в матче – 3,95.

За "Ливерпуль" вероятно в первой части встречи забьет Салах – 5.00. Также букмекеры пророчат футболисту сборной Египта результативный удар во втором тайме. Такой показатель оценили коэффициентом 4,10.

В прошлом туре АПЛ "МанСити" сыграло на выезде с "Ньюкаслом". В первом тайме команда Гвардиолы забила только один гол, результативная йудар в активе лидера Где Брюйне. Во второй части встречи гости еще раз смогли огорчить владения Дарлоу. В итоге счет матча - 0: 2. "Манчестер Сити", который на втором месте имеет лишь - 63 очка. Поэтому в следующих турах, оставшихся до конца чемпионата, догнать лидера уже не сможет.