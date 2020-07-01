У четвер, 2 липня, "Манчестер Сіті" прийматиме "Ліверпуль" у 32 турі АПЛ. Букмекери оцінили шанси команд на перемогу у протистоянні.

Манчестер Сіті – Ліверпуль: прогноз

У 31 турі АПЛ на "Ліверпуль" чекав домашній матч проти "Крістал Пелес". Команді Клоппа ніщо не склало перешкод, щоб здобути впевнену перемогу та ще ближче наблизитись до чемпіонства. Голи Александера-Арнольда, Салаха, Фабінью та Мане принесли впевнену перемогу у зустрічі – 4:0.

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У минулому турі АПЛ "МанСіті" зіграло на виїзді з "Ньюкаслом". У першому таймі команда Гвардіоли забила лише один гол, результативни йудар у активі лідера Де Брюйне. У другій частині зустрічі гості ще раз змогли засмутити володіння Дарлоу. У підсумку рахунок матчу – 0:2.

"Манчестер Сіті", який на другому місці має лише – 63 очки. Тож у наступних турах, що залишилися до кінця чемпіонату, наздогнати лідера вже не зможе.

Успіх у цьому матчі більше потрібний команді Гвардіоли, так у спину "МанСіті" дихає "Лестер", який відстає на вісім пунктів.

Манчестер Сіті – Ліверпуль: що прогнозують букмекери

Букмекери Parimatch фаворитом цього поєдинку вважають команду Гвардіоли. Так, на перемогу "МанСіті" можна зробити ставку з коефіцієнтом 2,04, а на успіх "Ліверпуля" – 3,40. Нічийний результат оцінюють в 3,95.

Спеціалісти не виключають, що нічия може стати підсумковим результатом матчу. Тому прогнозують, що рахунок матчу буде 1:1, такий результат вони оцінили у 7,90. На те, що команда Зінченка відзначиться у матчі – 1,16, а чемпіону "Ліверпулю" вдасться засмутити голкіпера господарів – 1,30.

На показник, що "Манчестер Сіті" переможе та "Тотал матчу більше 2,5" можна поставити з коефіцієнтом 2,80. На аналогічну ставку "Тотал менше 2,5" букмекери виставили показник 6,10.

Фахівці вважають, що у матчі може бути забито 2-3 м'ячі, тому "Тотал матчу 2-3 голи" оцінили коефіцієнтом 2,21.

Букмекери схиляються до того, що у першому таймі вболівальники зможуть побачити гол у виконанні Жезуса. На такий показник можна зробити ставку із коефіцієнтом – 4,80. У другому ж таймі Жезус може оформити дубль у матчі – 3,95.

За "Ліверпуль" вірогідно у першій частині зустрічі заб'є Салах – 5,00. Також букмекери пророкують футболісту збірної Єгипту результативний удар у другому таймі. Такий показник оцінили коефіцієнтом 4,10.