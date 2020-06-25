"Ливерпуль" приблизился к титулу чемпиона Англии впервые с 1990 года. Предпоследний шаг к титулу "мерсисайдцы" сделали в 31 туре АПЛ в игре с "Кристал Пэлас".

Ливерпуль – Кристал Пелес 4:0

Голы: Александер-Арнольд, 23, Салах, 44, Фабинью, 55, Мане, 69

Смотрите также Хет-трик Марсьяля принес победу "Манчестер Юнайтед" над "Шеффилд Юнайтед": видео

На домашнем "Энфилде" подопечные Юргена Клоппа разбили скромного оппонента. Об этом сообщает 24 канал.

Парад голов на 23 минуте начал защитник Александер-Арнольд. Трент блестяще исполнил штрафной, закрутив мяч по недосягаемой для голкипера "орлов" высоте.

Удвоить преимущество "красных" мог капитан Хендерсон. Но мяч после его удара попал в стойку ворот.

Увеличил преимущество "Ливерпуля" в конце тайма Салах. Египтянин реализовал выход один на один и забил свой 17 гол в сезоне АПЛ. Салах в гонке бомбардиров на второй строчке, отставая от Варде на 2 точных выстрела.

После перерыва настоящий шедевр создал Фабинью. Бразильский хавбек разрядил свою пушку и удивительным ударом застал врасплох Хеннесси. Голкипер не смог поймать мяч – 3:0.

Добил "орлов" Мане, который уверенно переиграл голкипера в ближнем бою.

Кстати Челси – Манчестер Сити: прогноз букмекеров на топ-матч АПЛ

"Ливерпуль" практически стал чемпионом. "Мерсисайдцам" достаточно, чтобы "Манчестер Сити" и "Челси" поделили очки в 31 туре.

Если же "Сити" выиграет у "Челси", то в 32 туре команда Пепа Гвардиолы примет "Ливерпуль" на "Этихаде".

Подопечным Юргена Клоппа будет достаточно сыграть вничью, чтобы стать чемпионами.

Ливерпуль-Кристал Пэлас видеообзор матча

Турніирная таблица АПЛ