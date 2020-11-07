В воскресенье, 8 ноября, на НСК "Олимпийский" "Динамо" будет принимать "Шахтер" в центральном матче 9-го тура УПЛ. Букмекеры оценили шансы команд на победу в этом жарком противостоянии.

Динамо-Шахтер: прогноз

В новом сезоне команды уже встречались на одном поле в матче за Суперкубок Украины. Первая встреча "Шахтера"с экс-тренером команды Мирчей Луческу завершилась победой румынского специалиста – "Динамо" победило со счетом 3:1, пишет 24 канал.

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В рамках чемпионата Украины команды играли друг против друга 65 раз. Каждая из команд выиграла по 24 раза, еще 17 поединков завершились вничью

После 8 туров "Динамо" возглавляет турнирную таблицу УПЛ. "Бело-синие" выиграли шесть матчей и поделили очки с "Десной" и "Зарей".

"Шахтер" же располагается сразу за "спиной" у киевлян. В их активе 16 заработанных пунктов. Донецкому клубу нужна только победа в этом противостоянии.

Полтавская "Ворскла" находится на третьем месте и уступает команде Каштру лишь одним очком.

Центральный матч 9-го тура УПЛ "Динамо" – "Шахтер" состоится 8 ноября в 17:00

Что прогнозируют букмекеры Marathonbet

Букмекеры отдают минимальное предпочтение "Шахтеру". На победу донецкого клуба можно сделать ставку с коэффициентом 2,13. На то, что успех в матче будут праздновать подопечные Мирчи Луческу – 3,08. Ничья во встрече оценена в 3,62.

Вероятно, что встреча завершится со счетом 1:2 в пользу "горняков". Именно такой счет оценен в 8,40. Эксперты отдали 6,70 на ничью в этом жарком противостоянии.

Матч состоится при пустых трибунах, но фанаты за экранами своих гаджетов скорее всего увидят первый гол во встрече в исполнении "Шахтера" – 1,76. А на то, что результативный удар в поединке забьют подопечные Каштру – 2,18.

Специалисты оценили победу киевлян хотя бы одном из таймов в 2,00. А на аналогичный показатель, но в исполнении "горняков" – 1,59.