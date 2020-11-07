В воскресенье, 8 ноября, "Манчестер Сити" сойдется с "Ливерпулем" в центральном матче 8 тура АПЛ. В Украине этот поединок можно просмотреть онлайн и по телевидению.

Поединок "Манчестер Сити" – "Ливерпуль" состоится в воскресенье, 8 ноября. Начало игры в 19:30, сообщает 24 канал.

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Манчестер Сити – Ливерпуль где смотреть

Английские матчи в Украине транслирует канал Setanta Sport. Он доступен на ОТТ-сервисам: Megogo, Sweet TV, Divan TV и Oll.tv. Однако на каждом из этих сайтов доступ к трансляции платный и требует регистрации.

О включении Setanta Sports в свои пакеты сообщили такие провайдеры: "Терра-Телеком" (Киевская область), "Инфомир" (Одесса), "ЛокалНет" (Киев), "Копейка" (Львов) и "Бриз" (Одесса).

Также канал доступен и для пользователей Xtra TV. Канал доступен всем пользователям сервиса Ланет.TV.