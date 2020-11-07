Манчестер Сіті – Ліверпуль: де дивитися топ-матч АПЛ
У неділю, 8 листопада, "Манчестер Сіті" зійдеться з "Ліверпулем" у центральному матчі 8 туру АПЛ. В Україні цей поєдинок можна переглянути онлайн і по телебаченню.
Поєдинок "Манчестер Сіті" – "Ліверпуль" відбудеться у неділю, 8 листопада. Початок гри о 19:30, повідомляє 24 канал.
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Манчестер Сіті – Ліверпуль де дивитися
Англійські матчі в Україні транслює канал Setanta Sport. Він доступний на ОТТ-сервісах: Megogo, Sweet TV, Divan TV та Oll.tv. Однак на кожному з цих сайтів доступ до трансляції платний та вимагає реєстрації.
Про включення Setanta Sports у свої пакети повідомили такі провайдери: "Терра-Телеком" (Київська область), "Инфомир" (Одеса), "ЛокалНет" (Київ), "Копійка" (Львів) та "Бриз" (Одеса).
Також канал доступний і для користувачів Xtra TV. Канал доступний усім користувачам сервісу Ланет.TV.
- Обидві команди підходять до цього матчу з хорошими серіями. "Ліверпуль" виграв п'ять матчів поспіль. При цьому серед тижня "мерсисайдці" розгромили "Аталанту" в Лізі чемпіонів, забивши п'ять голів на виїзді. Українець Руслан Маліновський вийшов вже тоді, коли всі ці голи було забито. І створив чудовий момент своїм партнерам, але Сапата не забив. Та саме Маліновський отримав одну з найвищих оцінок серед гравців "Аталанти" за цей матч.
- У "Манчестер Сіті" серія без поразок складає вісім матчів (шість перемог та дві нічиї). В трьох останніх матчах команда не пропускає. А в Лізі чемпіонів команда вдома обіграла грецький "Олімпіакос". В цьому матчі першу гру цілковито провів українець Олександр Зінченко.
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