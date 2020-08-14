15 августа "Манчестер Сити" и "Лион" разыграют путевку в полуфинал Лиги чемпионов. В Украине болельщики могут посмотреть матч по телевидению, а также онлайн.

Правами на показ матчей Лиги чемпионов в Украине обладает группа каналов "Футбол 1/2/3", пишет 24 канал. Именно на канале "Футбол 2" и будет прямая трансляция матча "Манчестер Сити" – "Лион".

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Начало трансляции матча "Манчестер Сити" – "Лион" в 21:55, сам матч начнется в 22:00.

Смотреть легально онлайн матч "Манчестер Сити" – "Лион" можно на видеосервисе Oll.tv. Однако доступ к трансляции платный и требует регистрации. Абонемент на просмотр матчей каналов "Футбол 1/2/3" обойдется в 109 гривен в месяц. Эти же каналы, а также дополнительно Setanta Sport обойдется в 139 гривен в месяц.

Компания также предлагает подписку xtra sport oll inclusive, куда входят не только спортивные каналы. Однако она обойдется в 189 гривен в месяц.

Матч онлайн могут пересмотреть и владельцы договоров с интернет-провайдером "Воля". У них есть возможность смотреть матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы в их приложении "Воля TV" за 29 гривен на 30 дней. За доступ к большему количеству спортивных каналов абонплата составляет 59 гривен на 30 дней.